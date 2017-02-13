Глава ГРС Т.Сарпашев напомнил кому выгоднее его уход с поста

13 февраля 2017, 11:42 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) КР Тайырбек Сарпашев предполагает, что его уход с поста главы ГРС выгоден кандидатам на президентский пост, намеревающимся провести выборы по "старой" схеме.

Как сообщил Т.Сарпашев на пресс-конференции в агентстве "Кабар", благодаря реформе в выборном процессе страны, выборы в КР стали проходить прозрачно. "Сейчас выборы идут по принципу "один человек – один голос". И видимо, некоторым политикам, особенно кандидатам в будущие президенты, не дает покоя, что на выборах все будет открыто, не будет возможности повлиять на результат. А они, вероятно, хотят провести выборы по старой схеме", - заявил Т.Сарпашев.

Глава ГРС уверен, что через некоторое время появятся истинные заказчики, которые стоят за этим.

Говоря о защищенности базы данных ГРС, Т.Сарпашев заверил, что база абсолютно защищена. "Взломать базу невозможно. Также невозможно как-то повлиять на результат выборов. Как вы знаете, у нас каждый участок формируется по отдельности. Те, кто стоят за тем, чтобы убрать меня с поста, не понимают того, что повлиять на выборы абсолютно невозможно", - заявил глава ГРС.

В ходе пресс-конференции Т.Сарпашев сообщил, что попросил премьер-министра временно освободить его от занимаемой должности пока идет разбирательство по его делу.

Напомним, что отставки Тайырбека Сарпашева с должности главы ГРС требует Генеральная прокуратура в связи с тем, что Бишкекский Госрегистр зарегистрировал недвижимое имущество Максима Бакиева по ул. Скрябина 45-46А, находившееся под арестом. Сам Т.Сарпашев эту информацию опроверг.

После представления Генпрокуратуры КР об освобождении Т.Сарпашева на имя премьер-министра КР в правительстве была создана межведомственная рабочая комиссия, которой поручено в месячный срок изучить представление Генпрокуратуры и внести соответствующие предложения главе кабмина.