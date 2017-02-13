Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева

13 февраля 2017, 11:42 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован об оперативной обстановке в стране и проводимой работе по обеспечению национальной безопасности.

Абдил Сегизбаев также доложил Президенту о принимаемых мерах по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также работе Государственного комитета национальной безопасности по повышению эффективности антитеррористических мероприятий.

Кроме того, Президент А.Атамбаев и председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев обсудили дальнейшие планы по совершенствованию всего комплекса мер по обеспечению безопасности страны и ее граждан, в том числе связанных с выявлением и пресечением деятельности террористических и экстремистских организаций.