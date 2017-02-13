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МВД. За неделю зарегистрировано более 2 тыс преступлений и происшествий

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mvd-za-ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409664-ru.html

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Патрульные милиционеры награждены за раскрытие тяжких преступлений

13 февраля 2017, 11:49       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Органами внутренних дел обеспечивалось оперативное реагирование по всем поступившим сообщениям и сигналам о преступлениях и происшествиях. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
За минувшую неделю с 6 по 12 февраля по оперативным данным Центра оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел КР зарегистрировано 2 тыс 31 преступление и происшествие, из них с личностью - 1 тыс 666. Из зарегистрированных по линии уголовного розыска 581 преступлений раскрыто 366, из них по горячим следам - 100. Кроме этого, из ранее совершенных преступлений раскрыто 153.
Так, за прошедшую неделю раскрыто 1 убийство, 15 грабежей, 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 8 изнасилований, 258 фактов мошенничества, 79 краж, 3 факта скотокрадства. По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изъято 80 кг 100 г наркосредств.

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