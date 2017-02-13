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Зайырбек Эргешов стал директором Госкомиссии по делам религийЗайырбек Эргешов стал директором Госкомиссии по делам религийЗайырбек Эргешов назначен директором Госкомиссии по делам религий (резюме)Зайырбек Эргешов назначен директором Госкомиссии по делам религий (резюме)

По факту избиения шестиклассницы в с.Ак-Суу создана комиссия для расследования - МОиН

Источник:
http://kabar.kg/news/po-faktu-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409663-ru.html

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Шестиклассницу избили в Чуйской области — Минобрнауки будет разбираться

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13 февраля 2017, 12:03       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Министерство образования и науки создало комиссию для расследования факта избиения шестиклассницы в средней школе №2 села Ак-Суу Московского района Чуйской области.
В состав комиссии вошли представители Министерства, Бишкекского городского и областного отделов образования.
Комиссии поручено на месте расследовать причины отсутствия учителя на уроке и в целом качество воспитательной работы в школе.
Министерство образования и науки и Министерство внутренних дел создали рабочую группу для разработки совместного приказа об усилении профилактических мер относительно преступлений, правонарушений, насилия и жестокости в школе.
Напомним, в Московском районе Чуйской области в больницу обратилась шестиклассница с жалобами на тошноту и рвоту. Ее госпитализировали и поставили диагноз "сотрясение головного мозга". По словам девочки, на уроке ее сзади ударили по голове, сначала она чувствовала себя нормально, но потом начались тошнота и головокружение.
Как ранее сообщали СМИ, у школьников якобы есть игра "Привет из космоса". По правила этой игры, школьницы могут избивать друг друга и никто не должен жаловаться, нужно молча уходить домой.

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