По факту избиения шестиклассницы в с.Ак-Суу создана комиссия для расследования - МОиН

13 февраля 2017, 12:03 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Министерство образования и науки создало комиссию для расследования факта избиения шестиклассницы в средней школе №2 села Ак-Суу Московского района Чуйской области.

В состав комиссии вошли представители Министерства, Бишкекского городского и областного отделов образования.

Комиссии поручено на месте расследовать причины отсутствия учителя на уроке и в целом качество воспитательной работы в школе.

Министерство образования и науки и Министерство внутренних дел создали рабочую группу для разработки совместного приказа об усилении профилактических мер относительно преступлений, правонарушений, насилия и жестокости в школе.

Напомним, в Московском районе Чуйской области в больницу обратилась шестиклассница с жалобами на тошноту и рвоту. Ее госпитализировали и поставили диагноз "сотрясение головного мозга". По словам девочки, на уроке ее сзади ударили по голове, сначала она чувствовала себя нормально, но потом начались тошнота и головокружение.

Как ранее сообщали СМИ, у школьников якобы есть игра "Привет из космоса". По правила этой игры, школьницы могут избивать друг друга и никто не должен жаловаться, нужно молча уходить домой.