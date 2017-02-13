Сарпашев временно уходит в отставку с поста главы ГРС

13 февраля 2017, 11:37 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев подал премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову заявление с просьбой временно отстранить его от занимаемой должности. Об этом он сам сообщил журналистам на пресс-конференции.

Ранее Генпрокуратура внесла главе кабмина представление об освобождении Сарпашева от должности председателя ГРС. Основанием для этого, как отметили в ГП, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а, которое принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева.

В понедельник была создана межведомственная комиссия. Премьер-министр поручил ей в месячный срок изучить представление надзорного органа и внести соответствующее предложение.

"У меня есть три заместителя. Если глава правительства одобрит отстранение от должности на время проверки, думаю, один из них будет исполнять обязанности. Как раз в течение месяца станет известно, кто стоит за этим участком и у кого какие интересы", - сказал Сарпашев.

Он добавил, что в пятницу подал на имя генерального прокурора Индиры Жолдубаевой заявление с просьбой провести тщательное расследование. Глава ГРС предположил, что надзорный орган закончит проверку по данному вопросу в то же время, что и межведомственная комиссия.

Председателем комиссии назначен вице-премьер Жениш Разаков, в ее состав вошли представители Центра судебного представительства, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства.