Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Мин-Куше содержание урана в воде превышает норму в 9 раз, - депутатВ Мин-Куше содержание урана в воде превышает норму в 9 раз, - депутатВ аэропорту Оша туман, три рейса в южную столицу задержаныВ аэропорту Оша туман, три рейса в южную столицу задержаны

Сарпашев временно уходит в отставку с поста главы ГРС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409661-ru.html

Похожие новости

Глава ГРС Т.Сарпашев напомнил кому выгоднее его уход с поста

Вместо Сарпашева ГРС временно возглавит один из его замов

Сарпашев ушел в отставку. Пока временно

Сарпашев написал заявление о временном отстранении от должности

Глава ГРС Т.Сарпашев попросил премьер-министра временно освободить его от занимаемой должности

13 февраля 2017, 11:37       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев подал премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову заявление с просьбой временно отстранить его от занимаемой должности. Об этом он сам сообщил журналистам на пресс-конференции.
Ранее Генпрокуратура внесла главе кабмина представление об освобождении Сарпашева от должности председателя ГРС. Основанием для этого, как отметили в ГП, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а, которое принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева.
В понедельник была создана межведомственная комиссия. Премьер-министр поручил ей в месячный срок изучить представление надзорного органа и внести соответствующее предложение.
"У меня есть три заместителя. Если глава правительства одобрит отстранение от должности на время проверки, думаю, один из них будет исполнять обязанности. Как раз в течение месяца станет известно, кто стоит за этим участком и у кого какие интересы", - сказал Сарпашев.
Он добавил, что в пятницу подал на имя генерального прокурора Индиры Жолдубаевой заявление с просьбой провести тщательное расследование. Глава ГРС предположил, что надзорный орган закончит проверку по данному вопросу в то же время, что и межведомственная комиссия.
Председателем комиссии назначен вице-премьер Жениш Разаков, в ее состав вошли представители Центра судебного представительства, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум