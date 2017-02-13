Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Илон Маск запустит на МКС смертельно опасную бактерию MRSAИлон Маск запустит на МКС смертельно опасную бактерию MRSAВ Жогорку Кенеше снова рассматривают поправки, которые могут повлечь уменьшение ядерной зоны заповедниковВ Жогорку Кенеше снова рассматривают поправки, которые могут повлечь уменьшение ядерной зоны заповедников

Шестиклассницу избили в Чуйской области — Минобрнауки будет разбираться

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409659-ru.html

Похожие новости

По факту избиения шестиклассницы в с.Ак-Суу создана комиссия для расследования - МОиН

В Чуйской области в ДТП погибли 5 человек

В результате пожара в Джалал-Абадской области погиб мужчина

Пять человек погибли в ДТП в Чуйской области (фото)

В Бишкеке избит главред газеты "Де-Факто" Мусагулов

13 февраля 2017, 11:51       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Министерство образования и науки (МОиН) сформировало комиссию по факту избиения ученицы шестого класса в Чуйской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в селе Ак-Суу Московского района. По информации СМИ, девочку избили сверстницы.
В состав комиссии вошли представители министерства, Бишкекского городского и Чуйского областного отделов образования. Им поручено на месте расследовать причины отсутствия преподавателя на уроке и изучить качество воспитательной работы в школе.
МОиН и МВД создали рабочую группу для разработки совместного приказа об усилении профилактики преступлений, правонарушений, насилия и жестокости в школах.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум