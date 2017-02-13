Шестиклассницу избили в Чуйской области — Минобрнауки будет разбираться

13 февраля 2017, 11:51 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Министерство образования и науки (МОиН) сформировало комиссию по факту избиения ученицы шестого класса в Чуйской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в селе Ак-Суу Московского района. По информации СМИ, девочку избили сверстницы.

В состав комиссии вошли представители министерства, Бишкекского городского и Чуйского областного отделов образования. Им поручено на месте расследовать причины отсутствия преподавателя на уроке и изучить качество воспитательной работы в школе.

МОиН и МВД создали рабочую группу для разработки совместного приказа об усилении профилактики преступлений, правонарушений, насилия и жестокости в школах.