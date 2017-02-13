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В парламенте недовольны работой Национальной академии наук

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409658-ru.html

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Правительство КР отменит свои неработающие акты (список)

13 февраля 2017, 11:23       Комментарии

На заседании Комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 13 февраля рассматриваются поправки в Технический регламент "О безопасности питьевой воды" во втором чтении.
Как сообщил замминистра здравоохранения Олег Горин, поправки связаны с приведением в соответствие документа общему техрегламенту стран ЕАЭС. По поправкам, допустимая норма химического содержания урана в воде будет изменена до 0,03 мг на литр.
Депутат Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") выразил недовольство отсутствием представителей Академии наук на заседании. "Минздрав говорит о том, что никакого вреда для здоровья граждан увеличение содержания урана в воде не повлечет. Мы просили провести экологическую экспертизу, ответить НАН КР, а они на заседание не пришли. Остается теперь только верить словам Минздрава", - сказал он.
Его поддержал депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан").
"Почему представители правительства не обеспечили участие представителей НАН КР на комитете? Они, сперва, давали нам один ответ, теперь дают другой ответ и вообще говорят, что вопрос не входит в их компетенцию. Зачем нам нужен НАН? Итак стоит вопрос о его необходимости и мне кажется, теперь уже виден уровень работы академии", - сказал он.

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