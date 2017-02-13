Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля СегизбаеваПрезидент Алмазбек Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля СегизбаеваСарпашев временно уходит в отставку с поста главы ГРССарпашев временно уходит в отставку с поста главы ГРС

В Мин-Куше содержание урана в воде превышает норму в 9 раз, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409656-ru.html

Похожие новости

Депутаты предлагают запретить охоту в Кыргызстане до 2025 года

Депутат предлагает провести анализ проектов сельского хозяйства

Депутат предлагает освободить пенсионеров, имеющих земельную долю в фермерском хозяйстве без образования юрлица, от уплаты страховых взносов

Экс-депутат Тербишалиев стал победителем международного турнира по джиу-джитсу

Экс-депутат ЖК завоевал "золото" по джиу-джитсу в ОАЭ

13 февраля 2017, 11:38       Комментарии

В Мин-Куше содержание урана в воде превышает норму в 9 раз. Об этом 13 февраля на заседании комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил депутата Айтмамат Назаров ("Кыргызстан").
Комитет во втором чтении рассматривает поправки в технический регламент о безопасности питьевой воды, которым допустимая норма содержания урана в питьевой воде будет увеличена с 0,015 до 0,03 мг/л.
"Я получил ответ от Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. В документе написано, что в Мин-Куше содержание урана в воде превышает норму в 9 раз. Если допустимая норма 0,015 мг/л, то там она составляет 0,22", - сообщил он.
В ответ представитель Санэпидемстанции сообщил, что в данных документах речь идет не о питьевой воде.
"Это речь не о питьевой воде. Бывают ручейки, которые вытекают с хвостохранилища. Там химическое содержание урана может быть таким. Но, в питьевой воде таких показателей там нет", - сказал он.
Он также заверил депутатов, что увеличение допустимой нормы химического содержания урана с 0,015 мг/л до 0,03 мг/л не принесет вреда здоровью граждан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум