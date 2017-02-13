В Мин-Куше содержание урана в воде превышает норму в 9 раз, - депутат

13 февраля 2017, 11:38 Комментарии

В Мин-Куше содержание урана в воде превышает норму в 9 раз. Об этом 13 февраля на заседании комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил депутата Айтмамат Назаров ("Кыргызстан").

Комитет во втором чтении рассматривает поправки в технический регламент о безопасности питьевой воды, которым допустимая норма содержания урана в питьевой воде будет увеличена с 0,015 до 0,03 мг/л.

"Я получил ответ от Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. В документе написано, что в Мин-Куше содержание урана в воде превышает норму в 9 раз. Если допустимая норма 0,015 мг/л, то там она составляет 0,22", - сообщил он.

В ответ представитель Санэпидемстанции сообщил, что в данных документах речь идет не о питьевой воде.

"Это речь не о питьевой воде. Бывают ручейки, которые вытекают с хвостохранилища. Там химическое содержание урана может быть таким. Но, в питьевой воде таких показателей там нет", - сказал он.

Он также заверил депутатов, что увеличение допустимой нормы химического содержания урана с 0,015 мг/л до 0,03 мг/л не принесет вреда здоровью граждан.