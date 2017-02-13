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Операция "преемник" с использованием админресурса недопустима, считают политики

Источник:
http://knews.kg/2017/02/operat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409655-ru.html

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13 февраля 2017, 11:09       Комментарии

Политические деятели, принявшие участие в форуме "Выборы-2017: без социальных потрясений, без фальсификаций", считают, что моральная ответственность за предстоящие президентские выборы ложится на плечи действующего президента.
На форуме спикерами отмечено, что недопустима операция "преемник" с использованием административных ресурсов.
Как отметил модератор собрания Фелик Кулов, в стране идут разговоры о том, что нужны новые имена и новые идеи.
"Наш совет будет разрабатывать предложения для улучшения ситуации в стране. Мы уже направляли свои предложения в аппарат правительства, но они остались без внимания", – отметил Кулов.
Также он добавил предложение о том, что избранный президент должен полностью закончить свою партийную деятельность.
"В действующей Конституции сказано, что после окончания президентского срока, он может вернуться в партию. Но мы считаем, что это один из дестабилизирующих моментов при избрании нового кандидата от той же партии. Я поговорил с претендентами в президенты, они все поддерживают эту инициативу", – сказал Феликс Кулов.

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