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В Бишкеке задержан вооруженный член ОПГ

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409654-ru.html

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В аэропорту Оша туман, три рейса в южную столицу задержаны

13 февраля 2017, 11:10       Комментарии

31 января сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления внутренних дел задержан уроженец Таласской области, проживающий в Сокулукском районе Чуйской области, 31-летний Р.Б., сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, на автостоянке по улице Скрябина произведен обыск в автомашине "БМВ-735" принадлежащей задержанному Р.Б., который является членом ОПГ Асанбек Камчы.
"Под передним водительским сидением обнаружен пистолет марки "Макарова" с четырьмя патронами в магазине, а также при личном досмотре у Р.Б. в кармане брюк обнаружено и изъято 7 граммов гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека", – говорится в сообщении.

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