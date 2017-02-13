В Бишкеке задержан вооруженный член ОПГ

13 февраля 2017, 11:10 Комментарии

31 января сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления внутренних дел задержан уроженец Таласской области, проживающий в Сокулукском районе Чуйской области, 31-летний Р.Б., сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, на автостоянке по улице Скрябина произведен обыск в автомашине "БМВ-735" принадлежащей задержанному Р.Б., который является членом ОПГ Асанбек Камчы.

"Под передним водительским сидением обнаружен пистолет марки "Макарова" с четырьмя патронами в магазине, а также при личном досмотре у Р.Б. в кармане брюк обнаружено и изъято 7 граммов гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека", – говорится в сообщении.