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Глава партии "Аалам" назвал прошедшие выборы в местные кенеши аферой

Источник:
http://knews.kg/2017/02/glava-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409653-ru.html

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13 февраля 2017, 11:23       Комментарии

Глава партии "Аалам" Арсланбек Малиев считает прошедшие выборы в местные кенеши аферой. Об этом заявлено на политическом форуме "Выборы-2017: без социальных потрясений, без фальсификаций".
"Власти в лице ЦИК не дали нам результаты по участкам. Если бы были такие данные, наблюдатели могли бы в течение получаса их проверить. Это афера. Публикуются результаты, но мы не знаем, из чего они складывались. Я хочу, чтобы СМИ рассмотрели это вопрос, чтобы власть не говорила, что выборы прошли честно", – сказал Малиев.
По его мнению, еще одним грубым нарушением был подкуп голосов.

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