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Вместо Сарпашева ГРС временно возглавит один из его замов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vmesto...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409652-ru.html

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Глава ГРС Т.Сарпашев попросил премьер-министра временно освободить его от занимаемой должности

13 февраля 2017, 11:25       Комментарии

Главу Государственной регистрационной службы Тайрбека Сарпашева, временно будет замещать один из его заместителей. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Напомним, ранее Сарпашев заявил, что написал заявление о временном отстранении от должности в связи с работой правительственной комиссии, которая будет расследовать представление Генпрокуратуры.
"По закону, комиссия будет работать ровно один месяц. Я думаю, что этот срок заложено нормой. В это время, меня будет заменять один из моих трех заместителей", – сказал он.
Кроме того, глава ГРС считает, что представление Генпрокуратуры – дело рук его оппонентов.
"Скоро выборы и многие думают, что смогут провести его по старым стандартам. Но это невозможно, так как мы убедились в надежности голосования", – сказал он.
Напомним, Генеральная прокуратура направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева. Глава ГРС обвиняется в даче указания освободить из-под ареста имущество, принадлежавшее Бакиевым.

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