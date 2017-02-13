Вместо Сарпашева ГРС временно возглавит один из его замов

13 февраля 2017, 11:25 Комментарии

Главу Государственной регистрационной службы Тайрбека Сарпашева, временно будет замещать один из его заместителей. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Напомним, ранее Сарпашев заявил, что написал заявление о временном отстранении от должности в связи с работой правительственной комиссии, которая будет расследовать представление Генпрокуратуры.

"По закону, комиссия будет работать ровно один месяц. Я думаю, что этот срок заложено нормой. В это время, меня будет заменять один из моих трех заместителей", – сказал он.

Кроме того, глава ГРС считает, что представление Генпрокуратуры – дело рук его оппонентов.

"Скоро выборы и многие думают, что смогут провести его по старым стандартам. Но это невозможно, так как мы убедились в надежности голосования", – сказал он.

Напомним, Генеральная прокуратура направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева. Глава ГРС обвиняется в даче указания освободить из-под ареста имущество, принадлежавшее Бакиевым.