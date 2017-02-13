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Сегизбаев доложил президенту об антитеррористических мероприятиях

Источник:
http://knews.kg/2017/02/segizb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409651-ru.html

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13 февраля 2017, 11:29       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 13 февраля, принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства проинформирован об оперативной обстановке в стране и проводимой работе по обеспечению национальной безопасности.
"Абдил Сегизбаев доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также работе ГКНБ по повышению эффективности антитеррористических мероприятий. Кроме того, Алмазбек Атамбаев и председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев обсудили дальнейшие планы по совершенствованию всего комплекса мер по обеспечению безопасности страны и ее граждан, в том числе связанных с выявлением и пресечением деятельности террористических и экстремистских организаций", – говорится в сообщении.

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