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Сарпашев написал заявление о временном отстранении от должности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sarpas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409650-ru.html

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Глава ГРС Т.Сарпашев попросил премьер-министра временно освободить его от занимаемой должности

13 февраля 2017, 11:11       Комментарии

Глава государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев написал заявление о временном отстранении от должности. Об этом он заявил на пресс-конференции.
По его словам, уже составлена межведомственная комиссия для рассмотрения предложения Генпрокуратуры.
"Надеюсь что межведомственная комиссия тщательно изучит этот вопрос. Вице-премьер-министр Жениш Раззаков возглавил комиссию. Многие ведомства вошли в нее. В связи с этим я написал заявление премьер-министру о временном отстранении от занимаемой должности", − сказал он.
Он отметил, что непричастен к выдвинутым обвинениям, а вопрос уже принял политический окрас.
Напомним, Генеральная прокуратура направила представление на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева. Его обвинили в даче указания освободить из-под ареста имущество, принадлежавшее Бакиевым.

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