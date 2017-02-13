13 февраля 2017, 11:11 Комментарии

Глава государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев написал заявление о временном отстранении от должности. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, уже составлена межведомственная комиссия для рассмотрения предложения Генпрокуратуры.

"Надеюсь что межведомственная комиссия тщательно изучит этот вопрос. Вице-премьер-министр Жениш Раззаков возглавил комиссию. Многие ведомства вошли в нее. В связи с этим я написал заявление премьер-министру о временном отстранении от занимаемой должности", − сказал он.

Он отметил, что непричастен к выдвинутым обвинениям, а вопрос уже принял политический окрас.

Напомним, Генеральная прокуратура направила представление на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева. Его обвинили в даче указания освободить из-под ареста имущество, принадлежавшее Бакиевым.