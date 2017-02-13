Эксперт: Эксплуатация трудовых мигрантов равна рабству

13 февраля 2017, 11:16 Комментарии

Согласно Полянскому протоколу, который Государственная служба миграции Кыргызстана имплементировала, предполагается, что эксплуатация труда равна рабству. Об этом на круглом столе по обсуждению "Программы правительства Кыргызстана по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы" сказал зампредседателя Государственной службы миграции Алмазбек Асанбаев.

Он подчеркнул, что когда граждане Кыргызстана, работая и внося свой экономический вклад в другие страны, при трудоустройстве оказываются в рабских условиях, почему-то недобросовестных работодателей никто не наказывает.

Зампредседателя Государственной службы миграции КР Алмазбек Асанбаев "Не проводят проверки, говоря, что это малый и средний бизнес и его надо поддерживать. При этом начинают депортировать мигрантов, очерняют их, выставляют незаконно прибывающими, нарушающими закон, ворующими. Это на руку этим работорговцам. В результате те, кто организуют эту незаконную трудовую миграцию, остаются безнаказанными. Их даже в отдельных случаях выгораживают. Я считаю, что это абсолютно ненормальный подход. Для разрешения сложившейся ситуации сегодня необходимо развивать международное сотрудничество. Между странами должны действовать единые подходы", – подчеркнул Асанбаев.

Добавим, по экспертным оценкам, миграционный поток составляет примерно 50 тыс. человек в год. Всего по официальным данным за пределами республики трудовую деятельность осуществляют до 750 тыс. граждан Кыргызстана.