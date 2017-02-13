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Утвержден план пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещание

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355285_yt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409648-ru.html

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13 февраля 2017, 11:05       Комментарии

Органы местного самоуправления должны принять активное участие в процессе перехода республики от аналогового к цифровому телевидению, подчеркнул первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на очередном заседании Государственной комиссии по переходу на ЦТВ.
На совещании был утвержден план пошаговых действий, решен вопрос с выделением финансовых средств для ряда телеканалов, включенных в соцпакет, для завершения процесса модернизации технического оборудования.
"До полного перехода на ЦТВ осталось ровно три месяца. За это время предстоит решить ряд актуальных вопросов. Учитывая это, все министерства и ведомства, вовлеченные в процесс реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание, должны приложить максимум усилий для решения поставленной задачи – отключения 15 мая 2017 года аналогового телевещания", - подчеркнул Абулгазиев.
По данным Государственного комитета информационных технологий и связи, установленные во всех регионах страны цифровые передатчики на сегодня закрывают потребности 95% населения страны. Для оставшихся 5% населения, проживающих в 326 населенных пунктах, планируется запустить передачу сигнала соцпакета телеканалов через спутник, который будет передавать сигнал на цифровые автоматические ретрансляторы. Указанные ретрансляторы будут поэтапно устанавливаться в неохваченных цифрой труднодоступных селах.

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