Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Утвержден План пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещание в КыргызстанеУтвержден План пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещание в КыргызстанеСарпашев написал заявление о временном отстранении от должностиСарпашев написал заявление о временном отстранении от должности

В ЖК предлагают увеличить финансирование перерабатывающей промышленности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355289_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409647-ru.html

Похожие новости

Депутаты предлагают запретить охоту в Кыргызстане до 2025 года

Депутат предлагает провести анализ проектов сельского хозяйства

Феликс Кулов предлагает убрать считывающие урны во время голосования

Список террористических организаций предлагают обнародовать в Кыргызстане

Positiff: Численность школьников Кыргызстана увеличилась на 16% за последние 5 лет

13 февраля 2017, 11:13       Комментарии

В 2016 году 13,2 тысячи сельхозпроизводителей получили кредитов на общую сумму 4,8 млрд сомов. Об этом сегодня, 13 февраля, в ходе заседания парламентского комитета по бюджету и финансам заявил министр финансов Адылбек Касымалиев.
По его словам, в бюджете этого года для поддержки сельского хозяйства заложено 700 млн сомов.
"В частности, 300 млн сомов будут направлены на выплату последнего транша "Финансирование сельского хозяйства - 4" 2016 года, 400 млн сомов – первый транш пятой фазы данного проекта на 2017 год. В течение года мы будем искать дополнительные источники финансирования", - сказал Касымалиев.
Он добавил, что предварительно на кредитование перерабатывающей промышленности планируется направить 661 тыс. сомов. Кредиты выдаются под 6% сроком на 3 года.
В свою очередь депутат  от фракции СДПК Торобай Зулпукаров отметил, что в перспективе необходимо увеличить финансирование перерабатывающей промышленности.
Парламентарий добавил, что необходимо рассмотреть возможность увеличения срока выдачи кредита.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум