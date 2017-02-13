Сарпашев ушел в отставку. Пока временно

13 февраля 2017, 11:16 Комментарии

Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев подал заявление о временном сложении полномочий до выяснения разбирательств межведомственной комиссии. Об этом сегодня, 13 февраля, он сообщил на пресс-конференции.

Напомним, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей комиссии для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры относительно освобождения Тайырбека Сарпашева от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы при ПКР. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Межведомственной рабочей комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру.

В состав межведомственной рабочей комиссии, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства правительства, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства.