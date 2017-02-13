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Сарпашев ушел в отставку. Пока временно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355288_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409646-ru.html

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Глава ГРС Т.Сарпашев попросил премьер-министра временно освободить его от занимаемой должности

13 февраля 2017, 11:16       Комментарии

Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев подал заявление о временном сложении полномочий до выяснения разбирательств межведомственной комиссии. Об этом сегодня, 13 февраля, он сообщил на пресс-конференции.
Напомним, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей комиссии для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры относительно освобождения Тайырбека Сарпашева от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы при ПКР. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Межведомственной рабочей комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру.
В состав межведомственной рабочей комиссии, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства правительства, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства.

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