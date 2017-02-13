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Аэропорт Оша перестал принимать самолеты из-за тумана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355290_ae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409645-ru.html

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13 февраля 2017, 11:24       Комментарии

Международный аэропорт Оша из-за сильного тумана временно не принимает и не отправляет воздушные суда, передает Интерфакс.
По словам собеседника агентства, "глубокий туман в районе аэропорта усложняет взлет и посадку самолетов, поэтому авиарейсы временно задерживаются до улучшения погодных условий".
Представитель аэропорта добавил, что к настоящему моменту задержаны несколько рейсов из Оша, в том числе международные.
"Если в ближайшие время погода не улучшится, самолеты, которые летят к нам из других стран, будут отправлены в ближайшие аэропорты. Утром погода была лучше, видимость позволяла взлет и посадку самолетов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "на данный момент принято решение временно закрыть взлетно-посадочную полосу, аэропорт будет работать по фактической погоде".

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