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Глава ГРС Т.Сарпашев попросил премьер-министра временно освободить его от занимаемой должности

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-grs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409644-ru.html

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Сарпашев написал заявление о временном отстранении от должности

13 февраля 2017, 11:11       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Председатель государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев попросил премьер-министра временно освободить его от занимаемой должности. Об этом он сообщил на пресс-конференции в агентстве "Кабар".
"В целях объективного проведения проверки всех обвинений в мой адрес я попросил премьер-министра временно освободить меня от занимаемой должности", - заявил Т.Сарпашев.
"Я думаю, глава правительства удовлетворит мою просьбу. Я верю, что созданная комиссия проведет объективную работу и докажет мою невиновность", - отметил Т.Сарпашев.
По его словам, эти шаги он предпринял, чтобы не говорили, что Сарпашев держится за кресло.
Напомним, что отставки Тайырбека Сарпашева с должности главы ГРС требует Генеральная прокуратура в связи с тем, что Бишкекский Госрегистр зарегистрировал недвижимое имущество Максима Бакиева по ул. Скрябина 45-46А, находившееся под арестом. Сам Т.Сарпашев эту информацию опроверг.
После представления Генпрокуратуры КР об освобождении Т.Сарпашева на имя премьер-министра КР в правительстве была создана межведомственная рабочая комиссия, которой поручено в месячный срок изучить представление Генпрокуратуры и внести соответствующие предложения главе кабмина.

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