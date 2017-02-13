Глава ГРС Т.Сарпашев попросил премьер-министра временно освободить его от занимаемой должности

13 февраля 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Председатель государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев попросил премьер-министра временно освободить его от занимаемой должности. Об этом он сообщил на пресс-конференции в агентстве "Кабар".

"В целях объективного проведения проверки всех обвинений в мой адрес я попросил премьер-министра временно освободить меня от занимаемой должности", - заявил Т.Сарпашев.

"Я думаю, глава правительства удовлетворит мою просьбу. Я верю, что созданная комиссия проведет объективную работу и докажет мою невиновность", - отметил Т.Сарпашев.

По его словам, эти шаги он предпринял, чтобы не говорили, что Сарпашев держится за кресло.

Напомним, что отставки Тайырбека Сарпашева с должности главы ГРС требует Генеральная прокуратура в связи с тем, что Бишкекский Госрегистр зарегистрировал недвижимое имущество Максима Бакиева по ул. Скрябина 45-46А, находившееся под арестом. Сам Т.Сарпашев эту информацию опроверг.

После представления Генпрокуратуры КР об освобождении Т.Сарпашева на имя премьер-министра КР в правительстве была создана межведомственная рабочая комиссия, которой поручено в месячный срок изучить представление Генпрокуратуры и внести соответствующие предложения главе кабмина.