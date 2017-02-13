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Sputnik Кыргызстан покажет российское шоу "Ты супер!" он-лайн

Источник:
http://kabar.kg/news/sputnik-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409643-ru.html

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13 февраля 2017, 11:13       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан запускает на своих ресурсах трансляцию прямых эфиров международного детского вокального конкурса "Ты супер!" телеканала НТВ. Трансляции стартуют в еженедельном режиме, начиная с 11 февраля в 20:00 МСК, на порталах Sputnik в 10 странах СНГ И Балтии.
Первыми участниками шоу из стран евразийского пространства станут вокалисты из Казахстана, Армении и Молдовы – Владимир Сарафутдинов, Ангелина Папикян и Анна Ерхан. Узнать о том, как живут и готовятся к своим выступлениям юные конкурсанты, можно в профильных рубриках на сайтах Sputnik и в соцсетях.
В социальных сетях Sputnik пользователи могут поддержать участников шоу пожеланиями им успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik передаст талантливым детям по их возвращении в страну.
Оценивать участников телевизионного шоу НТВ "Ты супер!" будет компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие музыканты и продюсеры РФ. Среди них – неординарная Ёлка и певец Стас Пьеха, музыкальный продюсер Виктор Дробыш, а также оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина. Ведущим проекта станет Вадим Такменёв. Конкурс "Ты супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
От Кыргызстана в музыкальном шоу будет участвовать Урмат Мырсаканов. За первое место в конкурсе борются около ста детей из 14 стран бывшего СССР.

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