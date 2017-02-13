Утвержден План пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызстане

13 февраля 2017, 11:16 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. "Органы местного самоуправления должны принять активное участие в процессе перехода республики от аналогового к цифровому телевидению", - подчеркнул первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на очередном заседании Государственной комиссии по переходу на цифровое телерадиовещание в КР.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, на совещании был утвержден План пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, решен вопрос с выделением финансовых средств для ряда телеканалов, включенных в Социальный пакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, для завершения процесса модернизации технического оборудования.

"До полного перехода на цифровое осталось ровно три месяца. За это время предстоит решить ряд актуальных вопросов. Учитывая это, все министерства и ведомства, вовлеченные в процесс реализации Программа перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, должны приложить максимум усилий для решения поставленной задачи – отключения 15 мая 2017 года аналогового телевещания и перехода к цифровому телевещанию", - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

По данным Государственного комитета информационных технологий и связи КР, установленные во всех регионах страны цифровые передатчики на сегодня закрывают потребности 95% населения страны. Для оставшихся 5% населения, проживающих в 326 населенных пунктов, планируется запустить передачу сигнала Социального пакета телеканалов через спутник, который будет передавать сигнал на цифровые автоматические ретрансляторы. Указанные ретрансляторы будут поэтапно устанавливаться в неохваченных цифрой труднодоступных селах.