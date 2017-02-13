ГРС напоминает о снижении стоимости услуг по срочному оформлению паспортов

13 февраля 2017, 11:27 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. С 13 февраля 2016 года действует новый тариф на услуги по срочному приему, оформлению, проверке и выдаче паспортов граждан КР. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

Прейскурант цен утвержден в соответствии с постановлением Правительства КР "Об утверждении Единого реестра государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 10 февраля 2012 года №85 и приказом Государственного Агентства антимонопольного регулирования при Правительства КР "О согласовании прейскуранта тарифов на платные услуги, оказываемые Государственной регистрационной службой при Правительстве КР" от 1 февраля 2017 года №3.

Необходимо отметить, что согласно новому тарифу, стоимость услуг по срочному приему, оформлению, проверке и выдаче паспортов граждан КР существенно снизилась.

Ниже приведена сравнительная таблица прейскуранта цен по старому и новому тарифу на вышеуказанные услуги:

<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> Старый прейскурант

</td> <td> Новый прейскурант

в сомах

</td> </tr> <tr> <td> ID-карт

</td> <td> 8

</td> <td> 18 евро

</td> <td> 906

</td> </tr> <tr> <td> 4

</td> <td> 20 евро

</td> <td> 1007

</td> </tr> <tr> <td> 2

</td> <td> 22 евро

</td> <td> 1107

</td> </tr> <tr> <td> Общегражданский паспорт

</td> <td> 8

</td> <td> 30 евро

</td> <td> 1510

</td> </tr> <tr> <td> 4

</td> <td> 35 евро

</td> <td> 1762

</td> </tr> <tr> <td> 2

</td> <td> 40 евро

</td> <td> 2013

</td> </tr> </table> Помимо этого необходимо учитывать услуги срочного изготовления, стоимость расходных материалов, государственной пошлины и банковской комиссии.

Таким образом, на сегодняшний день оформление и изготовление паспортов по линии срочного получения документа составляет:

<table border="1"> <tr> <td> №

</td> <td> Вид паспорта

</td> <td> Сроки

</td> <td> Расходные материалы

</td> <td> Госпошлина

</td> <td> Срочное оформление

</td> <td> Срочное изготовление

</td> <td> Итого по новому прейскуранту

</td> <td> По старому прейскуранту было

</td> <td> Разница от снижения составляет

</td> </tr> <tr> <td> 1

</td> <td> ID-card

</td> <td> 2 дня

</td> <td> 99 с.

</td> <td> Обмен 30с

Утеря 100с

Перем. 30 с

</td> <td> 1107 с.

</td> <td> 639 с.

</td> <td> 1875

</td> <td> 2403

</td> <td> 528

</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> ID-card

</td> <td> 4 дня

</td> <td> 99 с.

</td> <td> Обмен 30с

Утеря 100с

Перем. 30 с

</td> <td> 1007 с.

</td> <td> 540 с.

</td> <td> 1676

</td> <td> 2156

</td> <td> 480

</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> ID-card

</td> <td> 8 дней

</td> <td> 99 с.

</td> <td> Обмен 30с

Утеря 100с

Перем. 30 с

</td> <td> 906 с.

</td> <td> 442 с.

</td> <td> 1476

</td> <td> 1909

</td> <td> 432

</td> </tr> <tr> <td> 2

</td> <td> Общегражжданский (загранпаспорт)

</td> <td> 2 дня

</td> <td> 302 с.

</td> <td> Обмен 60с

Утеря 200с

Перем. 60 с

</td> <td> 2013 с.

</td> <td> 1081 с.

</td> <td> 3456

</td> <td> 4417

</td> <td> 961

</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Общегражжданский (загранпаспорт

</td> <td> 4 дня

</td> <td> 302 с.

</td> <td> Обмен 60с

Утеря 200с

Перем. 60 с

</td> <td> 1762 с.

</td> <td> 982 с.

</td> <td> 3106

</td> <td> 3946

</td> <td> 840

</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Общегражжданский (загранпаспорт

</td> <td> 8 дней

</td> <td> 302 с.

</td> <td> Обмен 60с

Утеря 200с

Перем. 60 с

</td> <td> 1510 с.

</td> <td> 884 с.

</td> <td> 2755

</td> <td> 3476

</td> <td> 721

</td> </tr> </table>