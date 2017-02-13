ГРС напоминает о снижении стоимости услуг по срочному оформлению паспортов

13 февраля 2017, 11:27 Комментарии
Бишкек, 13 февраля /Кабар/. С 13 февраля 2016 года действует новый тариф на услуги по срочному приему, оформлению, проверке и выдаче паспортов граждан КР. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.
Прейскурант цен утвержден в соответствии с постановлением Правительства КР "Об утверждении Единого реестра государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 10 февраля 2012 года №85 и приказом Государственного Агентства антимонопольного регулирования при Правительства КР "О согласовании прейскуранта тарифов на платные услуги, оказываемые Государственной регистрационной службой при Правительстве КР" от 1 февраля 2017 года №3.
Необходимо отметить, что согласно новому тарифу, стоимость услуг по срочному приему, оформлению, проверке и выдаче паспортов граждан КР существенно снизилась.
Ниже приведена сравнительная таблица прейскуранта цен по старому и новому тарифу на вышеуказанные услуги:
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> Старый прейскурант
</td> <td> Новый прейскурант
в сомах
</td> </tr> <tr> <td> ID-карт
</td> <td> 8
</td> <td> 18 евро
</td> <td> 906
</td> </tr> <tr> <td> 4
</td> <td> 20 евро
</td> <td> 1007
</td> </tr> <tr> <td> 2
</td> <td> 22 евро
</td> <td> 1107
</td> </tr> <tr> <td> Общегражданский паспорт
</td> <td> 8
</td> <td> 30 евро
</td> <td> 1510
</td> </tr> <tr> <td> 4
</td> <td> 35 евро
</td> <td> 1762
</td> </tr> <tr> <td> 2
</td> <td> 40 евро
</td> <td> 2013
</td> </tr> </table> Помимо этого необходимо учитывать услуги срочного изготовления, стоимость расходных материалов, государственной пошлины и банковской комиссии.
Таким образом, на сегодняшний день оформление и изготовление паспортов по линии срочного получения документа составляет:
<table border="1"> <tr> <td> №
</td> <td> Вид паспорта
</td> <td> Сроки
</td> <td> Расходные материалы
</td> <td> Госпошлина
</td> <td> Срочное оформление
</td> <td> Срочное изготовление
</td> <td> Итого по новому прейскуранту
</td> <td> По старому прейскуранту было
</td> <td> Разница от снижения составляет
</td> </tr> <tr> <td> 1
</td> <td> ID-card
</td> <td> 2 дня
</td> <td> 99 с.
</td> <td> Обмен 30с
Утеря 100с
Перем. 30 с
</td> <td> 1107 с.
</td> <td> 639 с.
</td> <td> 1875
</td> <td> 2403
</td> <td> 528
</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> ID-card
</td> <td> 4 дня
</td> <td> 99 с.
</td> <td> Обмен 30с
Утеря 100с
Перем. 30 с
</td> <td> 1007 с.
</td> <td> 540 с.
</td> <td> 1676
</td> <td> 2156
</td> <td> 480
</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> ID-card
</td> <td> 8 дней
</td> <td> 99 с.
</td> <td> Обмен 30с
Утеря 100с
Перем. 30 с
</td> <td> 906 с.
</td> <td> 442 с.
</td> <td> 1476
</td> <td> 1909
</td> <td> 432
</td> </tr> <tr> <td> 2
</td> <td> Общегражжданский (загранпаспорт)
</td> <td> 2 дня
</td> <td> 302 с.
</td> <td> Обмен 60с
Утеря 200с
Перем. 60 с
</td> <td> 2013 с.
</td> <td> 1081 с.
</td> <td> 3456
</td> <td> 4417
</td> <td> 961
</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Общегражжданский (загранпаспорт
</td> <td> 4 дня
</td> <td> 302 с.
</td> <td> Обмен 60с
Утеря 200с
Перем. 60 с
</td> <td> 1762 с.
</td> <td> 982 с.
</td> <td> 3106
</td> <td> 3946
</td> <td> 840
</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Общегражжданский (загранпаспорт
</td> <td> 8 дней
</td> <td> 302 с.
</td> <td> Обмен 60с
Утеря 200с
Перем. 60 с
</td> <td> 1510 с.
</td> <td> 884 с.
</td> <td> 2755
</td> <td> 3476
</td> <td> 721
</td> </tr> </table>