Как устроить ребенка в детсад — советы от мэрии Бишкека

13 февраля 2017, 11:07 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Управление образования мэрии Бишкека объяснило, как устроить ребенка в муниципальный детский сад, а также какие могут быть причины для отчисления из дошкольного образовательного учреждения (ДОУ).

Зачисление Для устройства ребенка в детсад необходимо сделать следующее:

<ul> <li>написать заявление на имя руководителя районного центра образования (РЦО);</li> <li>предоставить копии свидетельства о рождении и паспорта любого из родителей с отметкой о прописке;</li> <li>при возможности льготного зачисления принести копию подтверждающего документа (справка, удостоверение или свидетельство);</li> <li>зарегистрироваться в электронном реестре - для этого необходимо обратиться в РЦО по месту прописки и заполнить заявление; специалисты центра регистрируют детей в течение 10 рабочих дней по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).</li> </ul> Как сообщает мэрия, причиной для отказа в электронной регистрации может быть лишь неправильно написанное заявление. При внесении данных ребенка в реестр родителю предоставляется возможность отслеживать очередность поступления в ДОУ. Основанием для зачисления в детсад является путевка-направление, подписанная директором РЦО и заверенная печатью. После получения путевки родителям нужно прийти в ДОУ с ребенком в течение 10 дней, иначе документ станет недействительным.

На льготное зачисление во внеочередном порядке при наличии мест в детсаду имеют право: дети из многодетных семей, дети инвалидов первой и второй групп, сироты и полу-сироты, дети участников военных событий, находящиеся под опекой, дети работников муниципальных образовательных организаций, дети сотрудников муниципальных бюджетных учреждений Бишкека.

Права и обязанности родителей Родители имеют право зачислить ребенка в детсад при наличии свободных мест. Также у них есть право на социальную поддержку по оплате за питание детей в ДОУ при наличии документов. В этом случае родитель обязан не позднее 10 числа каждого месяца оплачивать половину стоимости набора продовольственных продуктов.

Место за ребенком, посещающим детсад, сохраняется в случае его болезни, если родитель предоставит соответствующую медицинскую справку. Также место остается за дошкольником, если его забрали домой на время отпуска родителя (не более 60 календарных дней) либо по причине семейных обстоятельств (не более месяца) - нужно лишь написать заявление.

Отчисление ребенка из детского сада возможно в случае обращения родителя при наличии заключения врача о болезни дошкольника, представляющей опасность для него или окружающих, либо в связи достижением им 7-летнего возраста и поступления в первый класс.

Справка В бишкекских ДОУ есть следующие возрастные группы: ясельная (с 2-3 лет), младшая (с 3-4), средняя (с 4-5), старшая (с 5-6) и подготовительная (с 6-7). Однако ясельные группы имеются только в некоторых детсадах: № 1, 2, 5, 15, 30, 31, 44, 51, 94, 100, 107, 112, 145, 157, 162, 165, 181, 182.

Сегодня в столице функционируют 84 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, из них 11 - специализированных, с общим охватом более 31 тысячи детей.