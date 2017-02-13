Феликс Кулов предлагает убрать считывающие урны во время голосования

13 февраля 2017, 10:40 Комментарии

Феликс Кулов предлагает отменить использование автоматически считывающих урн в процессе голосования на президентских выборах. Об этом он заявил на политическом форуме "Выборы-2017: без социальных потрясений, без фальсификаций".

"Как сказал глава ГРС Сарпашев, на прошлых выборах определенные лица предлагали ему 1,5 млрд за эту программу. Понятно, что имея доступ к ней, ее можно было запрограммировать как угодно", – сказал Кулов .

Отмечается, что политический форум проводится с целью не допустить дестабилизации политической обстановки в обществе.