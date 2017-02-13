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Утвержден пошаговых план действий по переходу на цифровое ТВ

Источник:
http://knews.kg/2017/02/utverz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409637-ru.html

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Утвержден План пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызстане

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13 февраля 2017, 10:47       Комментарии

Накануне на совещании правительства утвержден План пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, решен вопрос с выделением финансовых средств для ряда телеканалов, включенных в соцпакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, для завершения процесса модернизации технического оборудования, – сообщает пресс-служба кабмина.
"До полного перехода на цифровое осталось ровно три месяца. За это время предстоит решить ряд актуальных вопросов. Учитывая это, все министерства и ведомства, вовлеченные в процесс реализации Программа перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, должны приложить максимум усилий для решения поставленной задачи – отключения 15 мая 2017 года аналогового телевещания и перехода к цифровому телевещанию", – подчеркнул первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.
По данным Госкомитета информационных технологий и связи, установленные во всех регионах страны цифровые передатчики на сегодня закрывают потребности 95% населения страны.
"Для оставшихся 5% населения, проживающих в 326 населенных пунктов, планируется запустить передачу сигнала Социального пакета телеканалов через спутник, который будет передавать сигнал на цифровые автоматические ретрансляторы. Указанные ретрансляторы будут поэтапно устанавливаться в неохваченных цифрой труднодоступных селах" – говорится в сообщении.

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