Утвержден пошаговых план действий по переходу на цифровое ТВ

13 февраля 2017, 10:47 Комментарии

Накануне на совещании правительства утвержден План пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, решен вопрос с выделением финансовых средств для ряда телеканалов, включенных в соцпакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, для завершения процесса модернизации технического оборудования, – сообщает пресс-служба кабмина.

"До полного перехода на цифровое осталось ровно три месяца. За это время предстоит решить ряд актуальных вопросов. Учитывая это, все министерства и ведомства, вовлеченные в процесс реализации Программа перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике, должны приложить максимум усилий для решения поставленной задачи – отключения 15 мая 2017 года аналогового телевещания и перехода к цифровому телевещанию", – подчеркнул первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По данным Госкомитета информационных технологий и связи, установленные во всех регионах страны цифровые передатчики на сегодня закрывают потребности 95% населения страны.

"Для оставшихся 5% населения, проживающих в 326 населенных пунктов, планируется запустить передачу сигнала Социального пакета телеканалов через спутник, который будет передавать сигнал на цифровые автоматические ретрансляторы. Указанные ретрансляторы будут поэтапно устанавливаться в неохваченных цифрой труднодоступных селах" – говорится в сообщении.