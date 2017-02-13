Операция "приемник" с использованием админресурса недопустима, считают политики

13 февраля 2017, 11:09 Комментарии

Политические деятели, принявшие участие в форуме "Выборы-2017: без социальных потрясений, без фальсификаций", считают, что моральная ответственность за предстоящие президентские выборы ложится на плечи действующего президента.

На форуме спикерами отмечено, что недопустима операция "приемник" с использованием административных ресурсов.

Как отметил модератор собрания Фелик Кулов, в стране идут разговоры о том, что нужны новые имена и новые идеи.

"Наш совет будет разрабатывать предложения для улучшения ситуации в стране. Мы уже направляли свои предложения в аппарат правительства, но они остались без внимания", – отметил Кулов.

Также он добавил предложение о том, что избранный президент должен полностью закончить свою партийную деятельность.

"В действующей Конституции сказано, что после окончания президентского срока, он может вернуться в партию. Но мы считаем, что это один из дестабилизирующих моментов при избрании нового кандидата от той же партии. Я поговорил с претендентами в президенты, они все поддерживают эту инициативу", – сказал Феликс Кулов.