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Феликс Кулов предлагает убрать считывающие урны во время голосованияФеликс Кулов предлагает убрать считывающие урны во время голосованияЗа минувшую неделю в Кыргызстане произошло 112 ДТП, пострадали 150 человек - МВДЗа минувшую неделю в Кыргызстане произошло 112 ДТП, пострадали 150 человек - МВД

Раскрыты убийство, грабежи, изнасилования - таков итог минувшей недели МВД

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355281_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409635-ru.html

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Патрульные милиционеры награждены за раскрытие тяжких преступлений

13 февраля 2017, 10:35       Комментарии

За минувшую неделю с 6 по 12 февраля, по данным Центра оперативного реагирования МВД, по республике органами внутренних дел зарегистрировано 2031 преступление, и происшествий из них с личностью 1666. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Из зарегистрированных по линии уголовного розыска 581 преступления раскрыто 366.
Кроме того, из ранее совершенных преступлений раскрыто 153.
Так, за прошедшую неделю раскрыто одно убийство, 15 грабежей, два факта нанесения тяжких телесных повреждений, 8 изнасилований, 258 фактов мошенничества, 79 краж, три скотокрадства.
По линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изъято 80 кг 100 граммов наркосредств.

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