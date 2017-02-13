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И культурные бывают бескультурными. Мэрия выявляет нарушителей чистоты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355283_i_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409634-ru.html

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13 февраля 2017, 10:44       Комментарии

Объекты культуры также нарушают правила благоустройства столицы. Инспектором Санитарно-экологической инспекции мэрии г. Бишкек организован плановый рейд по санитарному состоянию города.
В ходе инспекции установлено, что с западной стороны мастерской Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. Малдыбаева, а также территория стоянки с восточной стороны, расположенной по улице Огонбаева-Осмонкула, находится в антисанитарном состоянии и не соблюдаются санитарные нормы и правила благоустройства города.
Инспектором СЭИ составлен протокол на имя заведующего мастерской Усенова Э. по ст. 488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.

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