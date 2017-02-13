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Би-би-си снял фильм о кыргызских женщинах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355284_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409633-ru.html

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13 февраля 2017, 10:58       Комментарии

Би-би-си снял фильм о кыргызстанках, которые ранее вошли в список "100 женщин мира". Это 41-летняя лучница Асель Садырова, бронзовый призер Вторых Всемирных игр кочевников, и 26-летняя спортсменка Нагира Сарбашева, которая трижды становилась чемпионкой Кыргызстана по дзюдо.
"Веками горы Кыргызстана служили перекрестком, через который проходили дороги великих цивилизаций. Вся территория современной Киргизии - это древняя сеть торговых путей, соединявших Восток с Западом. Кочевые традиции древних народов сегодня вновь переживают расцвет", - говорится в описании к фильму.

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