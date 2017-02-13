Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Утвержден план пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещаниеУтвержден план пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещаниеВиктор Дробыш о жюри на "Ты супер!": главное — не ошибиться, не навредитьВиктор Дробыш о жюри на "Ты супер!": главное — не ошибиться, не навредить

В Кыргызстане ветеринары смогут сдавать экзамены по мобильному телефону

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355286_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409632-ru.html

Похожие новости

Депутаты предлагают запретить охоту в Кыргызстане до 2025 года

Утвержден План пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещание в Кыргызстане

Sputnik Кыргызстан покажет российское шоу "Ты супер!" он-лайн

За минувшую неделю в Кыргызстане произошло 112 ДТП, пострадали 150 человек - МВД

Граждане Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана видят угрозу в НАТО

13 февраля 2017, 11:01       Комментарии

Сегодня, 13 февраля, на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию презентовали модель работы Ветеринарного статуарного органа Кыргызстана.
В рамках работы создан портал, в котором имеются все данные о ветеринарах страны, в том числе и в регионах.
Глава органа Кубатбек Маматкулов отметил, что помимо базы в портале есть онлайн-экзамены, которые ветеринары могут сдать, не выходя из дома. Помимо этого появилось мобильное приложение, которое ветеринары могут скачать себе на телефоны.
"Это позволить нам исключить человеческий фактор во время сдачи экзаменов, и где бы они не находились, им будут доступны тесты. К тому же это позволить нам поднять уровень наших ветеринаров", - добавил он.
По словам Маматкулова, в настоящее время по республике насчитывается 2 112 ветеринаров.
Также в вузах обучаются еще 111 будущих ветеринаров, которым оплачивают контракт и стипендию из бюджета.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум