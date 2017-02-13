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МВД не предоставляет данные милиционеров, получивших дисциплинарные взыскания за 2016 годМВД не предоставляет данные милиционеров, получивших дисциплинарные взыскания за 2016 годТерритория с западной стороны мастерской театра оперы и балета находится в антисанитарном состоянииТерритория с западной стороны мастерской театра оперы и балета находится в антисанитарном состоянии

За минувшую неделю в Кыргызстане произошло 112 ДТП, пострадали 150 человек - МВД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/za-minuvs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409631-ru.html

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13 февраля 2017, 10:30       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. На территории Кыргызстана за прошедшую неделю 2017 года зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее информации, всего за минувшую неделю сотрудниками главного управление патрульной милиции органов внутренних дел обслужено 756 вызовов и информаций, поступающих от граждан по линии "102".
Всего составлено 890 административных протоколов по линии общественной безопасности. А также составлено 16 тыс 123 административных протокола за нарушение правил дорожного движения. Из них наиболее основные нарушение по линии ПДД. Так, за управление в нетрезвом состоянии составлено 227 протоколов, управление без документов - 347, управление без государственных номерных знаков - 25, управление транспортными средствами с тонировкой - 144, за нарушение требований дорожных знаков - 2 тыс 539, управление с непристегнутыми ремнями безопасности – 4 тыс 194, нарушение правил пользования переговорного устройства – 2 тыс 715. Водворено на специализированную стоянку 697 транспортных средств.

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