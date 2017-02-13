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В Бишкеке задержан член ОПГ

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409630-ru.html

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В аэропорту Оша туман, три рейса в южную столицу задержаны

13 февраля 2017, 10:50       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. В Бишкеке задержан член ОПГ Асанбек Камчы, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По ее информации, 31 января этого года сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления внутренних дел г.Бишкек при реализации оперативной информации на территории Октябрьской района столицы был задержан уроженец Таласской области, проживающий в Сокулукском районе Чуйской области, 31-летний Р.Б.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на автостоянке расположенной напротив дома № 76 по улице Скрябина г.Бишкек в ходе проведения обыска в автомашине марки "БМВ-735" принадлежащей задержанному Р.Б. под передним водительским сидением был обнаружен пистолет марки "Макарова" с четырьмя патронами в магазине, а также при личном досмотре у гражданина "Р.Б." в правом кармане брюк было обнаружено и изъято 7 граммов гашиша.
По данному факту в УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело предусмотренного статьей 241 и 246 УК КР.
Задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек по ст.94 УПК КР.

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