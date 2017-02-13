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МВД не предоставляет данные милиционеров, получивших дисциплинарные взыскания за 2016 годМВД не предоставляет данные милиционеров, получивших дисциплинарные взыскания за 2016 год

Виктор Дробыш о жюри на "Ты супер!": главное — не ошибиться, не навредить

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409629-ru.html

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Кыргызский фильм "Завещание отца" выиграл главный приз фестиваля в Индии

13 февраля 2017, 11:00       Комментарии

По его словам, чем дольше будет продолжаться конкурс, тем сложнее будет членам жюри принимать решение о судьбе конкурсантов, когда "из лучших нужно будет отбирать лучших".
"Здесь самое главное - не ошибиться, не навредить. От нашей субъективной объективности очень многое зависит, потому что, отдав предпочтение и кому-то помогая на "Фабрике звезд", я кому-то дал работу на всю жизнь. Поэтому ты должен отвечать за свои поступки. Не так-то легко отобрать лучших из лучших", - сказал Дробыш.
Он рассказал, что решил присоединиться к этому необычному проекту, потому что нельзя пропускать момент, когда тебе предлагают сделать что-то хорошее в жизни.
"Мне показалось, что я должен это сделать. Иногда, вспоминая какие-то старые проекты, на мой взгляд, можешь принять правильно решение", - сказал продюсер.
Дробыш также поблагодарил международное информационное агентство Sputnik за проведение масштабного международного кастинга к проекту "Ты супер!".
"Удивительный кастинг, я сто раз вспоминал и почему-то ни разу не сказал "спасибо" агентству Sputnik, которое провело кастинг. Кастинг сумасшедший просто, супер-кастинг", - сказал Дробыш.
Проект "Ты супер!" НТВ и международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники - 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
Кыргызстан представляет 12-летний воспитанник одного из детских домов Урмат Мырсаканов. Увидеть его выступление зрители смогут 25 марта в 23.00.

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