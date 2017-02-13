Виктор Дробыш о жюри на "Ты супер!": главное — не ошибиться, не навредить

13 февраля 2017, 11:00 Комментарии

По его словам, чем дольше будет продолжаться конкурс, тем сложнее будет членам жюри принимать решение о судьбе конкурсантов, когда "из лучших нужно будет отбирать лучших".

"Здесь самое главное - не ошибиться, не навредить. От нашей субъективной объективности очень многое зависит, потому что, отдав предпочтение и кому-то помогая на "Фабрике звезд", я кому-то дал работу на всю жизнь. Поэтому ты должен отвечать за свои поступки. Не так-то легко отобрать лучших из лучших", - сказал Дробыш.

Он рассказал, что решил присоединиться к этому необычному проекту, потому что нельзя пропускать момент, когда тебе предлагают сделать что-то хорошее в жизни.

"Мне показалось, что я должен это сделать. Иногда, вспоминая какие-то старые проекты, на мой взгляд, можешь принять правильно решение", - сказал продюсер.

Дробыш также поблагодарил международное информационное агентство Sputnik за проведение масштабного международного кастинга к проекту "Ты супер!".

"Удивительный кастинг, я сто раз вспоминал и почему-то ни разу не сказал "спасибо" агентству Sputnik, которое провело кастинг. Кастинг сумасшедший просто, супер-кастинг", - сказал Дробыш.

Проект "Ты супер!" НТВ и международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники - 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Кыргызстан представляет 12-летний воспитанник одного из детских домов Урмат Мырсаканов. Увидеть его выступление зрители смогут 25 марта в 23.00.