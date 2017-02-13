Поправки, устанавливающие двойную арендную плату для лиц, оградивших парково-пляжную зону на Иссык-Куле, одобрен комитетом в III чтении

13 февраля 2017, 10:22 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 13 февраля в третьем чтении одобрил поправки в закон об устойчивом развитии эколого-экономической зоны "Иссык-Куль".

Согласно проекту закона, вносится норма, по которой, в случае ограждения парково-пляжной зоны на Иссык-Куле, арендная плата устанавливается в двукратном размере. Отмечается, что парково-пляжная зона - узкая полоса земли, часть прибрежной защитной полосы, примыкающая к урезу воды шириной до 100 метров от уреза воды озера Иссык-Куль.

В законопроекте уточняется, что объекты рекреации могут находиться в собственности Кыргызстана, граждан и юридических лиц КР, местных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Иностранным лицам предоставление и передача в собственность объектов рекреации, инфраструктуры туризма не допускаются.

Преимущественное право на аренду участка парково-пляжной зоны без торгов, имеет собственник или арендатор участка земли объекта рекреационной зоны, вклинившегося в парко-пляжную зону.