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Аргентинский футболист за год заработал £20 млн и не забил ни одного мячаАргентинский футболист за год заработал £20 млн и не забил ни одного мячаПоправки, устанавливающие двойную арендную плату для лиц, оградивших парково-пляжную зону на Иссык-Куле, одобрен комитетом в III чтенииПоправки, устанавливающие двойную арендную плату для лиц, оградивших парково-пляжную зону на Иссык-Куле, одобрен комитетом в III чтении

Территория с западной стороны мастерской театра оперы и балета находится в антисанитарном состоянии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409627-ru.html

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На большей части территории Кыргызстана ожидается снег — прогноз погоды на 11 февраля

13 февраля 2017, 10:26       Комментарии

Территория с западной стороны мастерской Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева, а также территория стоянки с восточной стороны, расположенной по улице Огонбаева-Осмонкула, находится в антисанитарном состоянии.
Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, нарушение правил благоустройства было установлено в ходе планового рейда. На этих площадках не соблюдаются санитарные нормы и правила благоустройства столицы.
Инспектор Санитарно-экологической инспекции составил протокол на имя заведующего мастерской Э.Усенова по ст.488 Кодекса "Об административной ответственности" и направил в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.

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