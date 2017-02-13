Территория с западной стороны мастерской театра оперы и балета находится в антисанитарном состоянии

13 февраля 2017, 10:26 Комментарии

Территория с западной стороны мастерской Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева, а также территория стоянки с восточной стороны, расположенной по улице Огонбаева-Осмонкула, находится в антисанитарном состоянии.

Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, нарушение правил благоустройства было установлено в ходе планового рейда. На этих площадках не соблюдаются санитарные нормы и правила благоустройства столицы.

Инспектор Санитарно-экологической инспекции составил протокол на имя заведующего мастерской Э.Усенова по ст.488 Кодекса "Об административной ответственности" и направил в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.