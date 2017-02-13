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МВД не предоставляет данные милиционеров, получивших дисциплинарные взыскания за 2016 год

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409626-ru.html

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13 февраля 2017, 10:35       Комментарии

Министерство внутренних дел не предоставляет АКИpress данные сотрудников, которые получили дисциплинарные взыскания за 2016 год. На встрече с журналистами "Без галстуков" заместитель министра Курсан Асанов сообщил, что на коллегии МВД, прошедшей 3 февраля без прессы, около 30 сотрудников получили выговоры.
"Сотрудники, которые не согласны с решением, принятым на коллегии, могут обратиться с заявлением и в судебном порядке решить вопрос", - сказал он.
Было отмечено, что с начала 2017 года было возбуждено 7 уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительной системы за превышение должностных полномочий, по которым проходят 13 сотрудников.
Замглавы МВД сообщил агентству, что данные сотрудников предоставит пресс-служба ведомства. Однако в пресс-службе АКИpress ответили отказом, ссылаясь на служебную информацию.

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