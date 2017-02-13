МВД не предоставляет данные милиционеров, получивших дисциплинарные взыскания за 2016 год

13 февраля 2017, 10:35 Комментарии

Министерство внутренних дел не предоставляет АКИpress данные сотрудников, которые получили дисциплинарные взыскания за 2016 год. На встрече с журналистами "Без галстуков" заместитель министра Курсан Асанов сообщил, что на коллегии МВД, прошедшей 3 февраля без прессы, около 30 сотрудников получили выговоры.

"Сотрудники, которые не согласны с решением, принятым на коллегии, могут обратиться с заявлением и в судебном порядке решить вопрос", - сказал он.

Было отмечено, что с начала 2017 года было возбуждено 7 уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительной системы за превышение должностных полномочий, по которым проходят 13 сотрудников.

Замглавы МВД сообщил агентству, что данные сотрудников предоставит пресс-служба ведомства. Однако в пресс-службе АКИpress ответили отказом, ссылаясь на служебную информацию.