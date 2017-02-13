Граждане Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана видят угрозу в НАТО

13 февраля 2017, 10:20 Комментарии

30% граждан Кыргызстана, 31% граждан Казахстана, 34% граждан Таджикистана видят угрозу в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного американской службой исследования общественного мнения Gallup.

По данным опроса, 8% таджикистанцев видят в НАТО защиту, 34% - угрозу и 20% относятся к НАТО нейтрально. В Кыргызстане 19% граждан считают НАТО защитниками, 30% видят в Организации угрозу, 12% считают НАТО ни защитниками, ни угрозой.

В Казахстане 31% граждан видят в НАТО угрозу, 25% - защиту, еще 27 процентов не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

Наиболее критичное отношение к НАТО из стран бывшего СССР у России и Беларуси. Угрозой для стабильности региона назвали НАТО 67% россиян и 54% граждан Беларуси.

Наиболее нейтральное отношение у Грузии и Азербайджана. Угрозу в НАТО видят 8% граждан Грузии и 16% азербайджанцев.