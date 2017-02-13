Судьбу Сарпашева решит межведомственная комиссия

13 февраля 2017, 10:02 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Создана межведомственная рабочая комиссия для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры КР об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности председателя Государственной регистрационной службы, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее Генпрокуратура внесла премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Сарпашева от должности председателя ГРС. Основанием для этого, как отметили в ГП, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а, которое принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева.

"Межведомственной рабочей комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генпрокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру", - говорится в сообщении правительства.

Председателем комиссии назначен вице-премьер Жениш Разаков, в ее состав вошли представители Центра судебного представительства, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства.

В свою очередь Сарпашев считает, что такие обвинения имеют политическую подоплеку.