В ближайшее время планируется достроить детский сад в жилмассиве Колмо

13 февраля 2017, 9:58 Комментарии

В ближайшее время планируется завершить строительство детской дошкольной организации на 140 мест в жилом массиве "Көлмө". Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

На сегодняшний день в столице функционируют 84 дошкольных образовательных организации, из них 11 специализированных дошкольных образовательных организаций (СДОО) с общим охватом 31 тыс. 199 детей.

В настоящее время из-за нехватки в столице дошкольных образовательных организаций (порядка 32 ДОО) муниципалитет планирует строительство новых садиков, а также принимает меры по возврату зданий бывших детских садов.

За последние годы в собственность муниципалитета возвращены 11 зданий, которые перепрофилированы в дошкольные образовательные организации.