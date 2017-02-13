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В ближайшее время планируется достроить детский сад в жилмассиве Колмо

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409621-ru.html

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13 февраля 2017, 9:58       Комментарии

В ближайшее время планируется завершить строительство детской дошкольной организации на 140 мест в жилом массиве "Көлмө". Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
На сегодняшний день в столице функционируют 84 дошкольных образовательных организации, из них 11 специализированных дошкольных образовательных организаций (СДОО) с общим охватом 31 тыс. 199 детей.
В настоящее время из-за нехватки в столице дошкольных образовательных организаций (порядка 32 ДОО) муниципалитет планирует строительство новых садиков, а также принимает меры по возврату зданий бывших детских садов.
За последние годы в собственность муниципалитета возвращены 11 зданий, которые перепрофилированы в дошкольные образовательные организации.

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