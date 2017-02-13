Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Японии из-за снегопада закрылись почти 130 школВ Японии из-за снегопада закрылись почти 130 школ"Вопрос читателям": Кто из политиков может стать президентом Кыргызстана?"Вопрос читателям": Кто из политиков может стать президентом Кыргызстана?

Сегодня ночью страшная авария унесла жизни 5 человек

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355277_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409619-ru.html

Похожие новости

В Чуйской области в ДТП погибли 5 человек

Пять человек погибли в ДТП в Чуйской области (фото)

Пять человек погибли в ДТП в Ысык-Атинском районе

Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии

В Бишкеке сносят "больные" и аварийные деревья

13 февраля 2017, 9:38       Комментарии

В Ысык-Атинском районе Чуйской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, сегодня, 13 февраля, в 01.05 на 6-м километре автодороги Красная Речка - Нурманбет столкнулись два автомобиля - "Мерседес-Бенц 230" с госномером № B 85-86 W и "Ауди 80" № В36-23G.
В результате лобового столкновения четверо граждан погибли на месте. Один человек, не приходя в сознание, скончался в больнице. Еще один пассажир в тяжелом состоянии находится в Ысык-Атинской районной больнице.
Спасателям МЧС удалось на месте происшествия вызволить из покореженных машин двух человек, которых увезли на скорой медицинской помощи.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум