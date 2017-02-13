Сегодня ночью страшная авария унесла жизни 5 человек

13 февраля 2017, 9:38 Комментарии

В Ысык-Атинском районе Чуйской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, сегодня, 13 февраля, в 01.05 на 6-м километре автодороги Красная Речка - Нурманбет столкнулись два автомобиля - "Мерседес-Бенц 230" с госномером № B 85-86 W и "Ауди 80" № В36-23G.

В результате лобового столкновения четверо граждан погибли на месте. Один человек, не приходя в сознание, скончался в больнице. Еще один пассажир в тяжелом состоянии находится в Ысык-Атинской районной больнице.

Спасателям МЧС удалось на месте происшествия вызволить из покореженных машин двух человек, которых увезли на скорой медицинской помощи.