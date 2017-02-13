Представление Гепрокуратуры об освобождении от должности Т.Сарпашева рассмотрит межведкомиссия

13 февраля 2017, 9:42 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей комиссии для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики относительно освобождения Тайырбека Сарпашева от исполнения обязанностей председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Как сообщили в пресс-службе правительства, межведомственной рабочей комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения Премьер-министру Кыргызской Республики.

В состав межведомственной рабочей комиссии, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства Правительства Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве и Аппарата Правительства Кыргызской Республики.