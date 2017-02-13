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В Калифорнии объявлена эвакуация жителей из-за угрозы прорыва плотины

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kalifor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409615-ru.html

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13 февраля 2017, 9:53       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Обрушение резервного водосброса может произойти в самое ближайшее время из-за вызванных эрозией повреждений в сооружении
Местные власти объявили сегодня срочную эвакуацию людей, проживающих ниже плотины Оровилл в штате Калифорния, из-за угрозы обрушения водосброса. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным властей, обрушение резервного водосброса может произойти в самое ближайшее время из-за вызванных эрозией повреждений в сооружении. Как отмечается, уровень воды в озере Оровилл значительно повысился из-за сильных осадков нынешней зимой после нескольких засушливых лет.
Построенная между 1962 и 1968 годами плотина Оровилл является самым высоким гидротехническим сооружением в США, ее высота составляет 230 метров. Ниже по течению от плотины расположен одноименный город с населением более 16 тыс. человек.
Источник ТАСС

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