В Калифорнии объявлена эвакуация жителей из-за угрозы прорыва плотины

13 февраля 2017, 9:53 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Обрушение резервного водосброса может произойти в самое ближайшее время из-за вызванных эрозией повреждений в сооружении

Местные власти объявили сегодня срочную эвакуацию людей, проживающих ниже плотины Оровилл в штате Калифорния, из-за угрозы обрушения водосброса. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным властей, обрушение резервного водосброса может произойти в самое ближайшее время из-за вызванных эрозией повреждений в сооружении. Как отмечается, уровень воды в озере Оровилл значительно повысился из-за сильных осадков нынешней зимой после нескольких засушливых лет.

Построенная между 1962 и 1968 годами плотина Оровилл является самым высоким гидротехническим сооружением в США, ее высота составляет 230 метров. Ниже по течению от плотины расположен одноименный город с населением более 16 тыс. человек.

Источник ТАСС