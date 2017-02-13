В Чуйской области в ДТП погибли 5 человек

13 февраля 2017, 9:58 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. В Ысык-Атинском районе Чуйской области сегодня ночью примерно в 01:05 на 6 км автодороги Красная речка и Нурмамбет столкнулись Мерседес-Бенц и Ауди 80. В результате погибли 5 человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, 4 человека погибли на месте, один в больнице. Кроме этого, один человек с тяжелыми ранениями находится в реанимации Ысык-Атинской больницы.

"На месте аварии работали сотрудники противопожарной службы №21 МЧС. Они вытащили погибших, которых сильно прищемило от удара при столкновении", - говорится в сообщении.