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В Чуйской области в ДТП погибли 5 человек

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chuisko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409614-ru.html

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Пять человек погибли в ДТП в Ысык-Атинском районе

13 февраля 2017, 9:58       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. В Ысык-Атинском районе Чуйской области сегодня ночью примерно в 01:05 на 6 км автодороги Красная речка и Нурмамбет столкнулись Мерседес-Бенц и Ауди 80. В результате погибли 5 человек.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, 4 человека погибли на месте, один в больнице. Кроме этого, один человек с тяжелыми ранениями находится в реанимации Ысык-Атинской больницы.
"На месте аварии работали сотрудники противопожарной службы №21 МЧС. Они вытащили погибших, которых сильно прищемило от удара при столкновении", - говорится в сообщении.

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