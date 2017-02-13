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В Доме-музее Фрунзе открывается фотодокументальная выставка, посвященная выводу советских войск из Афганистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dome-mu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409613-ru.html

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13 февраля 2017, 10:00       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. В Доме-музее М.В.Фрунзе завтра, 14 февраля, в 11.00 открывается фотодокументальная выставка "Афганистан наша память и боль", посвященная выводу советских войск из Афганистана 1989 году.
Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, в этом году 15 февраля исполняется 28 лет с тех пор, как Советский Союз вывел свои войска из Афганистана. Более семи тысяч выходцев из Кыргызстана прошли сквозь огонь Афганской войны. Погибли от ран 249 человек, 4 пропали без вести.
"Материалы выставки рассказывают об Афганской войне – причинах, о ходе войны, выводе советских войск из Афганистана, о ветеранах-афганцах А.Чотбаеве, С.Асакееве, С.Азизове, К.Токтомбаеве, А.Капсаламове и многих других участниках. У каждого своя история, свои воспоминания, всех объединяет стойкость, мужество преданность Родине и верность воинской присяге", - отметили в ведомстве.

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