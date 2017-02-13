Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дело Сарпашева рассмотрит межведомственная рабочая комиссияДело Сарпашева рассмотрит межведомственная рабочая комиссияВ Джалал-Абаде мужчина погиб от отравления угарным газомВ Джалал-Абаде мужчина погиб от отравления угарным газом

"Вопрос читателям": Кто из политиков может стать президентом Кыргызстана?

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409611-ru.html

Похожие новости

В Туркмении состоялись президентские выборы

В Туркмении завершилось голосование на президентских выборах

Президент назначил командующего Нацгвардией Вооруженных сил

Атамбаев и глава МИДа обсудили приоритетные сферы внешней политики КР

Завтра Туркменистан выберет президента

13 февраля 2017, 9:31       Комментарии

В этом году пройдут выборы президента Кыргызстана. Алмазбек Атамбаевранее говорил, что ему бы хотелось, чтобы они состоялись в октябре. На дворе зима, до осени еще есть время, но уже несколько политиков изъявили желание выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства: Турсунбек Акун, Темир Сариев, Бакыт Торобаев.
АКИpress хочет узнать мнение читателей о том, кто будет оппонентом претендентов, официально заявивших о своих намерениях баллотироваться. Кто, по вашему мнению, достоин быть президентом страны?
Оставляйте ответы в комментариях под новостью.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум