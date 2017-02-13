"Вопрос читателям": Кто из политиков может стать президентом Кыргызстана?

13 февраля 2017, 9:31 Комментарии

В этом году пройдут выборы президента Кыргызстана. Алмазбек Атамбаевранее говорил, что ему бы хотелось, чтобы они состоялись в октябре. На дворе зима, до осени еще есть время, но уже несколько политиков изъявили желание выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства: Турсунбек Акун, Темир Сариев, Бакыт Торобаев.

АКИpress хочет узнать мнение читателей о том, кто будет оппонентом претендентов, официально заявивших о своих намерениях баллотироваться. Кто, по вашему мнению, достоин быть президентом страны?

Оставляйте ответы в комментариях под новостью.