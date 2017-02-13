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Дело Сарпашева рассмотрит межведомственная рабочая комиссия

Источник:
http://knews.kg/2017/02/delo-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409609-ru.html

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13 февраля 2017, 9:38       Комментарии

Для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры об освобождении председателя ГРС Тайырбека Сарпашева образована межведомственная рабочая комиссия, сообщает пресс-служба правительства.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.
"Комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру. В ее состав, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства, ГКНБ, Минюста, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства", – говорится в сообщении.

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