Дело Сарпашева рассмотрит межведомственная рабочая комиссия

13 февраля 2017, 9:38 Комментарии

Для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры об освобождении председателя ГРС Тайырбека Сарпашева образована межведомственная рабочая комиссия, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

"Комиссии поручено в месячный срок изучить представление Генеральной прокуратуры и внести соответствующие предложения премьер-министру. В ее состав, председателем которой является вице-премьер-министр Жениш Разаков, вошли представители Центра судебного представительства, ГКНБ, Минюста, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и аппарата правительства", – говорится в сообщении.