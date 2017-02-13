В Туркмении состоялись президентские выборы

13 февраля 2017, 9:09 Комментарии

В Туркмении состоялись выборы президента страны. На пост главы государства претендуют девять кандидатов, в том числе действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Явка на выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, превысила 97,27% избирателей. Туркменская служба Радио Свобода (Радио Азатлык) при этом сообщает, что большой активности на избирательных участках в воскресенье не наблюдалось. Предварительные итоги голосования станут известны в понедельник.

Бердымухамедов впервые стал президентом Туркмении в 2007 году. На выборах в 2012 году за него, по официальным данным, проголосовали 97 процентов избирателей. Тогда в ЦИК страны также заявляли о почти стопроцентной явке.

В сентябре 2016 года в Конституцию Туркмении были внесены изменения, увеличивающие срок полномочий главы государства с 5 до 7 лет. Тогда же было отменено возрастное ограничение для избрания президентом.