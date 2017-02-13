Список террористических организаций предлагают обнародовать в Кыргызстане

13 февраля 2017, 9:12 Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности КР ведет единый список организаций, признанных террористическими в судебном порядке. Данный перечень необходимо обнародовать - с такой инициативой выступили депутаты Жогорку Кенеша. Они вынесли на общественное обсуждение соответствующий законопроект.

Указанный список предлагается опубликовать в государственных периодических изданиях.

Разработчики законопроекта опасаются, что молодежь может быть вовлечена в деятельность радикальных группировок, которые, по данным парламентариев, обретают популярность в республике. Таким образом депутаты надеются "снизить нездоровый интерес молодого поколения к различного рода радикальным группировкам".

О запрещенных в КР экстремистских и террористических организациях читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>