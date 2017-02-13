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Пять человек погибли в ДТП в Ысык-Атинском районеПять человек погибли в ДТП в Ысык-Атинском районеВертолет с чиновниками на борту разбился на АлтаеВертолет с чиновниками на борту разбился на Алтае

Список террористических организаций предлагают обнародовать в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409607-ru.html

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13 февраля 2017, 9:12       Комментарии

БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности КР ведет единый список организаций, признанных террористическими в судебном порядке. Данный перечень необходимо обнародовать - с такой инициативой выступили депутаты Жогорку Кенеша. Они вынесли на общественное обсуждение соответствующий законопроект.
Указанный список предлагается опубликовать в государственных периодических изданиях.
Разработчики законопроекта опасаются, что молодежь может быть вовлечена в деятельность радикальных группировок, которые, по данным парламентариев, обретают популярность в республике. Таким образом депутаты надеются "снизить нездоровый интерес молодого поколения к различного рода радикальным группировкам".
О запрещенных в КР экстремистских и террористических организациях читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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