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Новости Кыргызстана

Пять человек погибли в ДТП в Ысык-Атинском районеПять человек погибли в ДТП в Ысык-Атинском районе

Снег с дождем — прогноз погоды по Кыргызстану на пять дней

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409605-ru.html

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13 февраля 2017, 9:27       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Агентство гидрометеорологии при МЧС КР составило прогноз на пять дней. Существенного похолодания ждать не стоит, сообщают синоптики, однако порывы ветра временами будут достигать 20 метров в секунду. На дорогах гололед и снежный накат.
Ночью 14 февраля по стране преимущественно без осадков. Во вторник и среду они выпадут на основной территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и в отдельных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей.
Кыргызгидромет обещает снег и днем 15 февраля в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
В четверг осадки выпадут местами. В пятницу по республике снег и дождь, причем днем осадки усилятся.
В среднем в эти дни температура воздуха в Бишкеке днем будет на уровне 5 градусов тепла, а ночью на отметке минус 3.
В Оше предстоящие пять дней прогноз обещает среднюю температуру днем на уровне 5 градусов тепла, а ночью столбик термометра чаще всего будет показывать 2-4 мороза.

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