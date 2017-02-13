Снег с дождем — прогноз погоды по Кыргызстану на пять дней

13 февраля 2017, 9:27 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Агентство гидрометеорологии при МЧС КР составило прогноз на пять дней. Существенного похолодания ждать не стоит, сообщают синоптики, однако порывы ветра временами будут достигать 20 метров в секунду. На дорогах гололед и снежный накат.

Ночью 14 февраля по стране преимущественно без осадков. Во вторник и среду они выпадут на основной территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и в отдельных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Кыргызгидромет обещает снег и днем 15 февраля в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

В четверг осадки выпадут местами. В пятницу по республике снег и дождь, причем днем осадки усилятся.

В среднем в эти дни температура воздуха в Бишкеке днем будет на уровне 5 градусов тепла, а ночью на отметке минус 3.

В Оше предстоящие пять дней прогноз обещает среднюю температуру днем на уровне 5 градусов тепла, а ночью столбик термометра чаще всего будет показывать 2-4 мороза.